متعاقدو المهني: مستمرون بالإضراب حتى تحقيق المطالب

عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، اجتماعا مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية عبر تطبيق “زووم”، وذلك لمناقشة الأوضاع في التعليم المهني والتقني وخصوصا “التوقف عن التعليم المستمر من تاريخ 5/12/2022”.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فقد جرى تقييم هذه المرحلة، والتأكيد على المطالب المتعلقة بحقوق الأساتذة المتعاقدين، كما تم التصويت على الاستمرار بالإضراب من عدمه، وكانت الأكثرية “مع الإستمرار بالإضراب حتى تحصيل الحقوق”.

وطالبت اللجنة المعنيين في الشأن التربوي “بإعطاء الحقوق، إنقاذاً للعام الدراسي، وحفاظاً على قطاع التعليم الرسمي بشكل عام، والمهني والتقني بشكل خاص”.