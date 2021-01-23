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متعاقدو المهني: نرفض موضوع استبدال الأساتذة ومستمرون بالإضراب

23 - يناير - 2021
متعاقدو التعليم المهني والتقني الرسمي

متعاقدو التعليم المهني والتقني الرسمي

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أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، في بيان أصدرته بعد اجتماع إلكتروني لها، شارك فيه فاروق الحرمة ممثلا المديرة العام للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، رفضها واستغرابها “لما يصدر عن مدراء المعاهد والمدارس الفنية لجهة استبدال الأساتذة الذين أعلنوا الاضراب، بغيرهم، لاسيما وأن التواصل قائم لإيجاد حلول معقولة تحفظ مصلحة الجميع”.

كذلك أعلنت رفضها “هذه اللغة من التعاطي من قبل بعض المدراء”، مذكرة أن “قرار وزير التربية واضح لجهة التعاطي مع الأستاذ المتعاقد”، داعية المديرة العامة الى “حفظ كرامة الأساتذة، فهذا الذي صدر خارج عن أصول العملية التربوية”.

وأكدت اللجنة “الاستمرار في الإضراب الى حين تحقيق المطالب”، ودعت إلى “التراجع عن القرار والحوار لحفظ حقوق المتعاقدين في تنفيذ العقد الكامل والقبض الفصلي”.

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