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متعاقدو المهني والتقني: استمرار الإضراب واعتصام أمام وزارة التربية الاربعاء

منذ 43 دقيقة
المدارس

المدارس

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أشارت “لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي” في بيان، أنها “عقدت اجتماعا مع مندوبي المدارس والمعاهد الفنية عبر تطبيق زووم، لمناقشة الأوضاع في التعليم المهني والتقني ودرس نتائج الاستبيان الموزع على المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، والتي كانت نتيجته الإستمرار بالإضراب، بخاصة بعد الوعود الهزيلة المقدمة من قبل معالي وزير التربية، بأسلوب يشوبه الكثير من الاستخفاف في حق الأساتذة في التعليم الرسمي”.

وأكدت اللجنة “الإستمرار في الإضراب المعلن من تاريخ 2022/12/5، ودعت “جميع الزملاء الى المشاركة بالإعتصام في تمام الساعة 11 من قبل ظهر بعد غد الأربعاء أمام وزارة التربية”.

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