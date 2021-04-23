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متعاقدو المهني والتقني الرسمي: لدفع مستحقات الساعات المنفذة

منذ 12 دقيقة
المدارس

المدارس

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ناشدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، في بيان، المعنيين في القطاع التربوي بشكل عام، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري بصورة خاصة، “المساعدة للحصول على أدنى الحقوق ودفع المستحقات المالية عن الساعات المنفذة لتاريخ 28 شباط”.

واذ استهجنت اللجنة “التسويف والمماطلة الحاصلين في عملية احتساب الساعات المنفذة حتى 28 شباط 2021″، أهابت بالمسؤولين “ضرورة الاسراع في عملية احتساب العقود للعام الدراسي الحالي وانهاء دراسة جداول الساعات المنفذة”.

وشددت على “ضرورة تحويل مستحقات الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني بسرعة قصوى في ظل تدهور الاوضاع والأزمات التي يمر بها الوطن، خصوصا وأن المتعاقدين لا يتقاضون مستحقاتهم المالية الا مرة واحدة كل سنة”.

واكدت اللجنة “ان الأساتذة المتعاقدين يقومون بعمل جبار في ممارسة واجباتهم التربوية في ظل ظروف صعبة وقاسية ولن يتوانوا يوما عن أداء واجباتهم تحت أي ظرف كان”. ودعت “جميع الزملاء المتعاقدين في التعليم المهني والتقني للبقاء على كامل الاستعداد لاي تحرك مستقبلي لتحقيق مطالبنا وحقوقنا”.

وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة “لمواكبة كل ما هو جديد”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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