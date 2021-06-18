متعهدو الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت يطلقون صرختهم

أطلق رئيس تجمع متعهدي الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت جوزف عواد “صرخة الى المسؤولين المعنيين على مختلف المستويات للنظر بوضع المتعهدين الذين تحملوا خسائر فادحة ناتجة عن الانفجار الكارثي الذي حصل في 4 اب 2020، والذي ألحق بهم خسائر تعدت قيمتها السبعة ملايين دولار اميركي”.

وقال عواد: “رغم هذه الخسائر، سارع المتعهدون الى المشاركة الفاعلة في تشغيل المرفأ بعد اسبوع من تاريخ الانفجار في ظل ظروف صعبة للغاية، وذلك لتأمين حاجات البلاد الغذائية وأهمها القمح والمساعدات الانسانية”.

اضاف: ” لغاية اليوم لم يتحدث احد مع المتعهدين لتعويضهم خسائر المعدات والاجهزة التي دمرت او تعطلت جراء الحادث الاليم في المرفأ، خصوصا وانهم بادروا الى العمل وفق ما تيسر لديهم بهدف تسهيل عملية التشغيل، علما انهم يتقاضون أتعابهم بالليرة اللبنانية على اساس 1500 ليرة للدولار الواحد، وفي بعض الاحيان على سعر المنصة 3900 ليرة، الامر الذي ينمعهم من تصليح معداتهم وصيانتها التي كلفتها بالدولار الاميركي وتسدد نقدا”.

وأثنى عواد على “الدور الذي يقوم به الرئيس المدير العام لادارة واستثمار مرفا بيروت عمر عبد الكريم عيتاني لاعادة اطلاق ورشة العمل في مرفأ بيروت”.