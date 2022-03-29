متفرغو "اللبنانية": لحماية الجامعة الوطنية والمشاركة بتحرك الأربعاء

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا، عن بعد، برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الاعضاء، واصدرت بيانا ثمنت خلاله “موقف مجلس المندوبين وتوصياته الصادرة في ختام اجتماعه الأخير، وتبنت تلك التوصيات بأكملها، ولا سيما تلك التي شددت على دعوة الاساتذة الى الالتزام التام بقرار الهيئة التنفيذية القاضي بالتوقف القسري عن كل الاعمال الاكاديمية، بما فيها تعليق الامتحانات، ودعوة مجلس الوزراء الى عدم ربط ملفات الجامعة بعضها ببعض”.

وشكرت الهيئة لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي “سعيه الحثيث لتذليل العقبات التي تواجه إقرار ملفات الجامعة العالقة في مجلس الوزراء، والعمل على عدم ربط ملفات الجامعة المصيرية بعضها ببعض”.

ورأت انه “في حال استمرار التعثر في ملف تعيين العمداء المعروض على مجلس الوزراء منذ العام 2018، فليعمل على تأجيل الملف وتسهيل اقرار الملفات الملحة الأخرى، وهي ملف ادخال الاساتذة المتفرغين الى ملاك الجامعة اللبنانية، وملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين، وملف تسوية اوضاع المدربين”.

وختمت مطالبة الزملاء “ضرورة التكاتف والالتفاف حولها في هذه الأيام المصيرية في حياة الجامعة الوطنية، والالتزام التام بقرارتها بما يساهم في تحصيل حقوقهم وحماية الجامعة”، ودعتهم الى “المشاركة الكثيفة في الاعتصام غدا الاربعاء الثالثة من بعد الظهر عند مفرق القصر الجمهوري، تزامناً مع عقد جلسة مجلس الوزراء”.