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متفرغو اللبنانية: هذا ما وعد وزير التربية بتنفيذه خلال الـ “48” ساعة القادمة

منذ 56 دقيقة
رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

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أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، أنّ “مع انتهاء الأسبوع الأول من إعلان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، بالتوقف القسري لمختلف الأعمال الأكاديمية، تشكر الهيئة جميع الأساتذة على التفافهم حول رابطتهم وتطبيق قرارها بشكل كامل، كما تشكرهم على مشاركتهم الفعالة في الوقفة التي دعت إليها أمام السرايا الحكومي يوم الأربعاء 16 اذار 2022”.

وأشارت، في بيان، إلى انه “لقد طلب رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، من وزير التربية ​عباس الحلبي​، الإسراع في رفع ملف العمداء لكي يتسنى لمجلس الوزراء إقرار ملفات الجامعة الأربعة، ووعد وزير التربية بانهاء الملف خلال 48 ساعة”.

وأكدت الهيئة، “أننا نأمل أن يكون ناجزًا مع بداية الأسبوع الطالع. وتطالب الهيئة الحكومة بإقرار جميع ملفاتها هذا الأسبوع لانه لم يعد هناك ترف الوقت في حين تصارع الجامعة الوطنية أزمتها”، كما دعت “الأساتذة وعلى رأسهم الزملاء، الذين يتبوؤون مواقع إدارية الى الالتزام الكامل بالتوقف القسري، عن كافة الأعمال الأكاديمية بما فيها الامتحانات لحين اتخاذ الهيئة قرارا مغايرا”.

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