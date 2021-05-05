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متفقداً أعمال الترميم ... السفير الألماني في مستشفى الكرنتينا

5 - مايو - 2021
آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 5:32 مساءً
مستشفى الكرنتينا

مستشفى الكرنتينا

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زار سفير ألمانيا في لبنان اندرياس كيندل بعد ظهر اليوم، مستشفى الكرنتينا الجامعي حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة الدكتور ميشال مطر ومديرة المستشفى كارين صقر ورئيس قسم الأطفال البروفسور روبير صاصي وأعضاء مجلس الإدارة.

وتفقد كيندل الأعمال الجارية لترميم ما هدمه انفجار مرفأ بيروت.

وشكر مطر السفير الالماني على “كل الدعم الذي تقدمه السفارة للمستشفى”. وشرح له تاريخ لتأسيس المستشفى والأعمال الصحية والإستشفائية التي يقوم بها قبل الإنفجار وبعده، وأطلعه على الأعمال الجارية لترميم ما هدمه الإنفجار، وخصوصا قسم الأطفال والمبنى الجديد الذي كان على وشك استقبال المرضى خلال هذا الشهر، انما الاضرار الكبيرة التي لحقت به جراء الانفجار حالت دون ذلك.

يشار الى أن السفارة الألمانية تقدم مائة وجبة إفطار لموظفي المستشفى وأهالي المرضى.

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