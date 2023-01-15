متقاعدو الأساسي: أكثرية الشعب تحت خط الجوع.. وسنواصل التحرّك

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي، عقب اجتماعها الدوري، أنها “أقرّت مبدأ تزويد المنتسبين إليها ببطاقات خاصة بالرابطة تؤهل حاملها الاستفادة من حسومات معينة يجري التفاوض في شأنها مع بعض المؤسسات الطبية والاستشفائية”.

كما تطرّقت إلى “الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي على الصعد كافة”، معتبرة أنّ “أكثرية الشعب اللبناني، والمتقاعدين أولهم، ترزح تحت خط الجوع من دون أن يكون هناك أي مسعى جدي من قبل السلطات الحاكمة لوقف هذا التدهور”.

هذا ودعت الهئية المتقاعدين إلى “الانخراط في التصدي لهذه السياسة الجائرة بالاشتراك مع الروابط والهيئات، والتي ندعوها للتنسيق في ما بينها والدعوة لتحركات شعبية تكسر حالة الجمود القائمة والمطالبة بالعيش الكريم وتأمين موجباته في زيادة الأجور والرواتب والتقديمات وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والحياتية كافة”.

فيما أكدت “مواصلة التحرّك لإقرار القانون الذي تقدمت به الرابطة الى المجلس النيابي والرامي لاعطاء المتقاعدين الدرجات الست، أسوة بزملائهم في الملاك كما هو الحال في السلك القضائي”.