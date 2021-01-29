متقاعدو التعليم الاساسي الرسمي: لا لموازنة مشبوهة تنهب حقوقنا

توجهت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان إلى “الذين نهبوا الوطن وراحوا يتقاذفون التهم ولا يجرؤون على الإفصاح عن أسماء الفاسدين، لن نسمح لكم بعد اليوم بالمتاجرة بأرواحنا، لأنه يظهر أنكم تعلمتم من نيرون الذي أحرق روما وجلس يتفرج عليها تماما كما فعلتم ببيروت الحبيبة. نحن المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي متضامنون في ما بيننا ومتوافقون على حماية الوطن من فسادكم والدفاع عن حقوقنا حتى الاستماتة، وذلك بعد إطلاعنا على الموازنة المشبوهة التي تعدها الحكومة والتي هي أشبه بفلسفة النهب في ما يتعلق بالمواد 105 و106 و107 ومحاولة تمرير مطالب البنك الدولي وسيدر 1 و2. وبعد أن خسرنا من معاشاتنا ما يقارب 80 و90% لن نسمح لكم بتمرير هذه المواد خصوصا أننا كنا قد حاربناها من قبل”.

ودعت الرابطة “الزملاء المتقاعدين في كل القطاعات والروابط من مدنيين وعسكريين الى الوقوف صفا واحدا ورفض المس بحق موظفي الفئة الثالثة بالاستشفاء بالدرجة الأولى وحرمان الموظفين الجدد من الاستفادة من التقاعد ورفض المس بالمعاش التقاعدي لورثة المتقاعد”، مشددة على “اننا لن نتنازل عن قرش واحد ولا نقبل الا ب- 100% ونقطة على السطر”.

وختمت: “لا لموازنة مشبوهة تنهب حقوقنا، يا أيها المشرعون والمتسلطون الذين نهبتم الوطن وأحرقتموه لكم نقول: إياكم واللعب بالنار فوالله إن تجرأتم وأقدمتم على ما تفكرون به، فالويل لكم إذ تناسيتم المثل الذي يقول: قطع الأرزاق من قطع الأعناق”، وتأكدوا أن سيوفنا ستجرد لأنها لم تعد تحتمل بل اشتاقت للارتواء”.