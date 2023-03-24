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متقاعدو المديرية العامة لأمن الدولة: لدولرة الرواتب والمستحقات

منذ 37 دقيقة
أمن الدولة

أمن الدولة

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صدر عن متقاعدي المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي:

كثيرون من الزملاء المتقاعدين في مُختلف الأسلاك العسكرية كتبوا وأبدعوا في نقل حقيقة المعاناة والوضع المعيشي الصعب الذي وصلوا إليه جرَّاء دولرة كل شيء إلاَّ رواتبهم التي لم يبقى لهم سوى هذا الدخل ليعتاشوا منه بضعة أيام من الشهر بعد فقدان قيمة رواتبهم وتعويضاتهم إن حصلوا عليها خصوصًا وأنّهم أصبحوا بعمر غير قادرين على العمل بسبب وضعهم الصحي وكِبَرِ العمر الذي أمضوا زهرة شبابهم في سبيل خدمة وطنهم.

لذلك لن نطيل الكلام والشرح في هذا الإتجاه بقدر التركيز على مطالبنا المحقة والتي يُمكن إيجازها بما يلي:

دولرة رواتب ومستحقات المتقاعدين على مختلف تسمياتها على أن لا يقُل الراتب الشهري عن 300 $ لكل متقاعد بالإضافة إلى حق من تقاعدوا برتبة مؤهل ومؤهل أول بمخصصات مادة البنزين والذي القانون يحفظ لهم ذلك.

ختاماً كلامنا إلى زملاءنا في الخدمة الفعلية نقول لكم إن ما نزرعه اليوم عبر مطالبنا ستكون ثماراً جاهزة لكم ولعائلاتكم عندما تتقاعدون.

أمّا بالنسبة لما صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص فإنّنا نعلن رفضنا القاطع لكل ما ورد فيه وتحديداً وحصراً بما يختص بالمتقاعدين محذرين من عدم التجاوب لمطالبنا وسنكون جاهزين مستقبلاً لأي تحرُّك قد يفرضه علينا قراركم في حال لم نأخذ حقوقنا.

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