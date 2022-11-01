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متقاعدو قوى الأمن الداخلي يلوّحون بالتحرك

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2022 1:46 مساءً
اعتصام لتجمع متقاعدين - قوى الأمن الداخلي

اعتصام لتجمع متقاعدين - قوى الأمن الداخلي

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أعلن تجمع متقاعدين – قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان أن “المصارف اللبنانية ومن ورائها جمعية المصارف التي تأتمر من حاكمها في المصرف المركزي تمعن بنا اجحافا كعادتها في آخر كل شهر، من خلال عدم صرف رواتبنا في الوقت المحدد ، علمًا أن وزارة المالية صرحت أن الرواتب أصبحت في المصارف، وهي تحوّل الأموال لكل القطاع العام والعاملين في وظائف الدولة، والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، لكنّ المصارف وجمعيتها تفصل بين الرواتب استنسابيا ولا أحد يراقبها أو يعترض عليها”.

وحذّر التجمّع “جمعية المصارف وفروع المصارف في كل المحافظات من التمادي بقرارات مجحفة في حق المتقاعدين، لجهة تحويل رواتب المتقاعدين في المصارف فور تحويلها من قبل وزارة المالية، بالاضافة الى رفع سقف السحوبات في كل المصارف ليتمكن المتقاعد من سحب كل التحويلات العائدة له شهريا”، مشدّدًا: “لن نسكت بعد اليوم على هذا الأمر مهما كلفنا من تضحيات قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه”.

وختم: “إن تجمعنا سيكون له تحركات تضرب وتوجع من اجل لقمة عيش اولادنا التي تتاجر بها المصارف”.

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