متقاعدو قوى الأمن في البقاع والشمال: عدم تحويل الأموال يعدّ تقاعساً مقصوداً ومفتعلاً

دان المتقاعدون في قوى الأمن الداخلي في محافظتي البقاع والشمال، في بيان، اليوم، “الإجراءات التعسفية التي قامت بها وزارة المالية لناحية ما طالهم من تظلم لعدم قبض رواتبهم الشهرية على أبواب الأعياد”.

وقالوا: “تنحن المتقاعدون في قوى الأمن الداخلي ضباط ورتباء وأفراد نستنكر وندين بأشد العبارات التعثر في عمليات تحويل الأموال لمعاشات التقاعد من مصلحة الصرفيات الى البنوك بسبب العطل في “سيستم” التحويل كما ورد البيان من وزارة المالية، حيث أنه وبحسب القوانين المرعية الإجراء كان يفترض بوزارة المالية العمل على تحويلها بعد تاريخ 22/7/2020 طالما أن موعد عيد الأضحى في آخر الشهر الجاري نظرا للظروف المالية والإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار وما يمر به الوطن، وهو يعد تقاعسا مقصودا ومفتعلا ومبطنا، ويخشى أنه يحمل في طياته مكرا أو يعتبر تجربة تنتهجها السلطة لقياس نبض الشارع والمتقاعدين لا سيما وأن هناك الكثير من الإجحاف والظلم قد لحق بحقهم في الطبابة والمحروقات وغيره”.

وأهابوا بـ”رئيس الحكومة ووزير المالية للعمل سريعا والليلة حتى صباح غد الخميس الساعة التاسعة قبل الظهر للانتهاء من هذه المهزلة بحق المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم وشبابهم في خدمة الوطن والمواطن والمؤسسات والدولة، وإلا سيكون لنا تحركات مفتوحة على أكثر من صعيد ومنطقة بالتعاون والتضامن مع إخوتنا المتقاعدين في بقية الأسلاك العسكرية بعد هذا التوقيت الممنوح للسلطة”.