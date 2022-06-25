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متقلب وممطر.. كيف سيكون طقس عطلة نهاية الأسبوع؟

منذ 41 دقيقة
الطقس ـ تعبيرية

الطقس ـ تعبيرية

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن الطقس يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر حتى المساء حيث يعود الى الاستقرار.

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل لحدود ال٦٠كلم/س تتساقط أمطار متفرقة أحياناً تشتد في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر ، يتحسن الطقس ويستقر تدريجياً اعتباراً من المساء.
الأحد: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات مع بداية إراتفاع بدرجات الحرارة .
الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية

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