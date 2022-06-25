متقلب وممطر.. كيف سيكون طقس عطلة نهاية الأسبوع؟

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن الطقس يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر حتى المساء حيث يعود الى الاستقرار.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل لحدود ال٦٠كلم/س تتساقط أمطار متفرقة أحياناً تشتد في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر ، يتحسن الطقس ويستقر تدريجياً اعتباراً من المساء.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات مع بداية إراتفاع بدرجات الحرارة .

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية