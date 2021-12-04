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متهم بالكسر والخلع والسرقة في الضبية في قبضة شعبة المعلومات

4 - ديسمبر - 2021
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“بتاريخ 22-11-2021، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل أحد المواطنين في محلة الضبية، وسرق من داخله جهازا محمولا، مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية و3 آلاف دولار أميركي، عددا من ساعات اليد التي تقدر قيمتها بحوالى 10 آلاف دولار أميركي، كما أقدم على سرقة مقتنيات مختلفة من المنزل، وفر إلى جهة مجهولة.

بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت في خلال ساعات الى كشف هوية السارق، ويدعى: م.ع. (من مواليد العام 2003، سوري).

وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها دوريات الشعبة، تبين أن المشتبه فيه قام باستئجار غرفة داخل أحد المنتجعات السياحية في محلة عمشيت بعد تنفيذه عملية السرقة.

على الأثر، داهمت قوة من الشعبة الغرفة التي يقيم فيها، وألقت القبض عليه. وبتفتيشه والغرفة، ضبطت مبلغا ماليا وقدره 16 مليون ليرة لبنانية و220 دولارا أميركيا، و10 ساعات يد وجهازا محمولا ومقتنيات من المنزل. كما عثرت على كمية من المخدرات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة، وأنه قام بشراء دراجة آلية- جرى ضبطها- بقسم من المبلغ المسروق، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

سلمت الدراجة مع المضبوطات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

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