متى تنحسر العاصفة؟

يؤثر منخفض جوي حاليا على لبنان ويستمر لغاية بعد ظهر اليوم على أن ينكفئ كلياً مساءً ويعود الإستقرار مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وطقس شبه ربيعي منتصف الاسبوع.

تفاصيل طقس اليوم الأحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١١ درجة

٢- الجو غائم وممطر وعاصف احيانا وتتساقط الثلوج على ١٨٠٠م تنحسر الامطار تدريجيا بعد الظهر

٣- الرياح جنوبية قوية خاصة شمال البلاد ٦٠-١٠٠كم/س فجرا وصباحاً تضعف مع تقدم الوقت

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية تسوء محليا بسبب الضباب

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومَين المقبلَين:

الاثنين: استقرار جوي تام والأجواء تكون مشمسة وترتفع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٣ و ١٦ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٤ درجات، والرياح شرقية ضعيفة.

الثلاثاء: استقرار جوي تام والأجواء تكون مشمسة يتخللها سحب عالية بعد الظهر وترتفع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٤ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٧ درجات، والرياح شرقية ضعيفة.