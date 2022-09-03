السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متى تنحسر الكتل الحارة؟

منذ 46 دقيقة
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار خاصة في البقاع، فيما يُؤثّر طقس شديد الرطوبة على السواحل، مما يزيد من الشعور بالحر، وتنحسر الكتل الحارة كلياً مطلع الاسبوع المقبل خاصة بقاعاً وجبلاً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٢ درجة بقاعا بين ٢٢ و ٣٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٢١ و ٢٨ درجة.
٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الاحد: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا الحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٢ درجة ساحلا ٢٢ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلا ٢٢ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    ستيفانو بيولي مدرب ميلان
    مدرب ميلان: النادي في أيدٍ أمينة مع الملاك الجدد
    هيئة الطوارئ المدنية
    هيئة الطوارئ المدنية: خطوات تصعيدية الأحد بوجه مافيا أصحاب المولدات
    النائب سعيد الاسمر
    سعيد الأسمر: القوات ستعمل مع المعارضة لعدم الإتيان برئيس من قبل 8 آذار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الراحل جورج الراسي وحاتم
    بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
    جورج الراسي
    تطور قضائي جديد في حادثة وفاة جورج الراسي
    جويل حاتم وجورج الراسي
    عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث