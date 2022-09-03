متى تنحسر الكتل الحارة؟

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار خاصة في البقاع، فيما يُؤثّر طقس شديد الرطوبة على السواحل، مما يزيد من الشعور بالحر، وتنحسر الكتل الحارة كلياً مطلع الاسبوع المقبل خاصة بقاعاً وجبلاً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٢ درجة بقاعا بين ٢٢ و ٣٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٢١ و ٢٨ درجة.

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الاحد: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا الحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٢ درجة ساحلا ٢٢ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلا ٢٢ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س