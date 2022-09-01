متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، خاصة على الجبال وفي البقاع، فيما تسيطر الرطوبة على السواحل، مما يزيد من الشعور بالحر، وتنحسر الكتل الحارة كلياً مطلع الاسبوع المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٢ درجة بقاعًا بين ٢٢ و ٣٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٢١ و ٣٠ درجة.

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب.

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجّل ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪.

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١١ hpa.

٦- الرؤية جيدة.

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الجمعة : طقس قليل السحب الى غائم جزئيا. الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و ٣١ درجة ساحلا، ٢٢ و ٣٩ بقاعاً، وبين ٢١ و ٣٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

السبت : طقس قليل السحب الى غائم جزئيا. الحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣١ درجة ساحلا، ٢٢ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم س.