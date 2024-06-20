الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
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متى تنخفض درجات الحرارة؟

منذ ساعة واحدة
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تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة اليوم وغداً ويكون تأثيرها شديد الفعالية على البقاع حيث تصبح الحرارة اربعينية وحارة جداً على الجبال العالية.

وتنكفئ هذه الكتل بعد غد الجمعة ليعود الطقس صيفي معتاد في كل المناطق اللبنانية والحرارة قريبة للمعدلات الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ٢٠ و٤٠ بقاعاً وبين ١٩ و٣٠ على الـ١٠٠٠
-الجو: مشمس مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل
– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل
– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين بحسب الـlbci:

الجمعة: مشمس مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل.

السبت: مشمس مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل.

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