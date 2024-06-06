الخميس 29 ذو القعدة 1445 ﻫ - 6 يونيو 2024 |
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متى تنخفض درجات الحرارة؟

منذ ساعتين
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يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل حيث تتجاوز معدلاتها بحدود الـ ٩ درجات مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد من الشعور بالحرّ وذلك حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجياً وتنخفض درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها يوم الأحد.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و ٣٠ ، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩ وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢.

كما حذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه.

الطقس المتوقع في لبنان بحسب الـlbci:

الخميس:

صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال ٩ درجات وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (بحيث تصل لحدود ال١٠٠% خاصة في الفترة المسائية ) ما يزيد من الشعور بالحرّ مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احياناً وضباب على المرتفعات.

الجمعة:

قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (تلامس ال١٠٠%) مما يزيد من الشعور بالحرّ ورياحٍ ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوب البلاد.

السبت:

قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية و جنوب البلاد مع رطوبة مرتفعة على الساحل , والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلاً وتنشط الرياح أحياناً.

الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتد أحياناً لتصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر كما يتكون الضباب على المرتفعات.

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