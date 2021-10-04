متى ستبدأ محادثات الحكومة مع صندوق النقد؟

أكدت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن المناقشات مع لبنان ستركز على إصلاحات لمعالجة أزمة لبنان الاقتصادية والمالية.

وأضافت: “تلقينا رسالة من ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية في لبنان على ان تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان إن البلاد استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي.

وأضافت وزارة المالية، أنه إلى جانب صندوق النقد فإن الحكومة ملتزمة بالكامل بالمشاركة في عملية إعادة هيكلة ديون بناءة وشفافة ومنصفة مع جميع الأطراف المعنية.

وتابعت الوزارة، أنها ترحب بمشاركة حملة السندات في عملية إعادة الهيكلة.