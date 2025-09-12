الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
متى ستستكمل عملية تسليم السلاح الفلسطيني للجيش.. وهل ستسلم حماس سلاحها في لبنان؟

جزء من الأسلحة التي تسلمها الجيش اللبناني من المخيمات الفلسطينية

بعد أسابيع على بدء الجيش تسلم السلاح من عدد من المخيمات الفلسطينية في بيروت والجنوب، أوضح السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني أن تسليم السلاح في مخيمي البداوي (شمالاً) وعين الحلوة (جنوبا) سيبدأ غدا السبت.

كما أضاف في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الجمعة أن العملية ستستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح دمشقية أن الحوار مستمر مع حركة حماس حول مسألة تسليم السلاح.

وكانت عملية تسليم السلاح الفلسطيني بدأت الشهر الماضي (أغسطس) من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كخطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 مايو/أيار الماضي بين الرئيسين جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

فيما استكملت تلك العملية لاحقا، حيث تم جمع السلاح من منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي – صور.

يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين يتوزعون على 12 مخيماً، هي مخيم عين الحلوة وهو الأكبر والمصنف “الأخطر”، مخيم الميّة وميّة، مخيم الرشيدية، مخيم البص، البرج الشمالي، ومخيم برج البراجنة، ومخيم صبرا وشاتيلا، ومخيم مار إلياس في بيروت، ومخيم نهر البارد شمال لبنان، والبداوي شمال لبنان، ومخيم الويفل في بعلبك، ومخيم ضبية بجبل لبنان.

في حين يفترض أن تنجز أجندة تسليم السلاح الفلسطيني على ثلاث مراحل، بدأت من مخيم البرج في بيروت، تلاها مخيم البصّ في صور (جنوبا)، ثم مخيم البداوي في الشمال، والرشيدية في الجنوب.

