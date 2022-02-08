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متى سيتم البحث في موضوع الكهرباء؟

منذ 16 ساعة
الكهرباء في لبنان

الكهرباء في لبنان

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، أن الحكومة قررت تفويض وزير الإتصالات جوني القرم بالتفاوض مع LIBAN POST لتجديد عقدها لغاية 30 نيسان الى حين إطلاق المزايدة، لافتاً الى ان مجلس الوزراء سيقعد جلسة يوم الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكد الحلبي بعد اجتماع مجلس الوزراء أن موضوع الكهرباء سيتم البحث به بعد إقرار الموازنة الى جانب ملفات اخرى، مشيراً الى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لدرس مبنى اهراءات القمح المتعرض للانهيار ورفع الى مهلة أقصاها آخر شهر شباط الحالي.

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