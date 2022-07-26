متى سيتم تحويل مستحقات قروض الإسكان؟

اكد رئيس مجلس ادارة ​مصرف الإسكان​ ومديره العام انطوان حبيب ان الاجتماع امس مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي كان مطمئناً ووعدنا انه سيتم تحويل المستحقات ونحن متفائلون جداً.

كلام حبيب جاء في مداخلة في حديث إذاعي، لافتاً الى انه تمنى على ميقاتي الاسراع باعطاء الحقوق لموظفي القطاع العام من اجل ان يتمكن الراغبون بالحصول على القروض الاستحصال على وثائق ثبوتية تسهل لهم ذلك.

وردا على سؤال اوضح انه من سبق ولديه قرض سكني لا يستطيع ان يطلب قرضاً مدعوماً سوى قرض الطاقة الشمسية.

وكانت قروض الإسكان قد عادت من بوابة مصرف الإسكان في وقت لا تزال المؤسسة العامة للإسكان متوقفة عن قبول أي طلب قرض سكني حتى إشعار آخر، وذلك بعدما لعبت دوراً مهماً في حياة اللبنانيين منذ تسعينيات القرن الماضي، من خلال منحها قروضاً سكنية طويلة الأجل.