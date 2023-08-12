متى: لعدم مهادنة "حزب الله" بسلاحه وسياسته الخارجية

رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى، أن “بيان حزب الله لا يوصف الواقع”، مشيرًا إلى أنّ “ما حصل استفزاز كامل للبنان ككل وليس لأهل الكحالة فقط”.

وتحدّث إلى إذاعة “لبنان الحر” عن أنّ “الاستفزاز بدأ عندما قال عناصر الحزب يجب الا يقترب أحد لأن الشاحنة تعود لحزب الله ومنعوا عنصرين من المخابرات منها لأنّها تخص الحزب في وقت كان يحاول أهل الكحالة مساعدة سائق الشاحنة لأنه كان بحالة هستيرية جراء ما حصل معه وكل هذا لا يسمى تحريضا بل استفزازا للشرعية اللبنانية”.

وأضاف: “يجب عدم مهادنة حزب الله في السياسة، فالناس لم تعد تحتمل في الشارع وهي تستفز وهيبتها مكسورة وكذلك هيبة الجيش، واذا أردنا ان نتعاطى سياسة حقيقة يجب الا نهادن الحزب بسلاحه وسياسته الخارجية”، مشددًا على أنّ “المطلوب من السياسيين والمواطنين اتخاذ خطوات تدريجية تجاه حزب الله وان نساهم ببناء مؤسسات الدولة لانه بدونها “على الدنيا السلام”.

وتابع: “عتبنا على الجيش لانه من المفترض ألا يمحو الأدلة من الشارع في ظرف ساعة أو ساعتين”.

وختم متى: “لطالما تحفظت القوات على البيانات الوزارية، وتحديدا لناحية سلاح حزب الله والمقاومة، والجملة التي تمسك فيها “حزب الله” ليست مكرسة الى ابد الآبدين وهي انتهت منذ زمن”.