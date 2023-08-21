متى: ممنوع وصول رئيس من خط الممانعة

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أن هناك نية لدى المعارضة للوقوف كسد منيع أمام مرشح الممانعة في استحقاق رئاسة الجمهورية”.

وقال في حديث إذاعي: “المواجهة ندية في مجلس النواب، وقادرون على الصمود بوجه تشريع الضرورة واليوم صارو يحسبو حساب للمعارضة داخل المجلس، وبالتالي يجب علينا الوقوف بوجه حزب الله لكي لا يتمكن من تحقيق مآربه، فممنوع وصول رئيس من خط الممانعة”.

وأوضح متى أن المواجهة يجب أن تكون داخل مؤسسات الدولة وداخل مجلس النواب وإلا نحن نقود البلد في اتجاه آخر لا نريده، مشددا على أن “الدولة لا يمكنها أن تعيش في ظل وجود سلاح غير شرعي، والتحريض هو القول إن كل يد ستمتد على المقاومة ستقطع، والسؤال الذي يطرح: هل نريد الدولة أو اللادولة والخلاف اليوم هو على المشروع السياسي.

وفي ملف الكحالة، أعلن متى “أن المعلومات لديه تقول إن أهالي الكحالة قد يحضرون كشهود وليس كمتهمين أمام القضاء. وقال: نحن نقف خلفهم مهما كانت مطالبهم لذلك شكلنا لجنة تعاون، لافتا إلى أن” التحقيق يبدأ باستدعاء القاتل الذي أقدم على القتل مباشرة، وبعدها يحضر أهالي الكحالة إلى التحقيق، ونحن نصر على استدعاء القاتل وتوقيفه”.

وشدد على “وجوب ترسيم الحدود على المستويات كافة. وختم:” ليتفضل حزب الله لكي ترسم الحدود مع سوريا وإذا كان الموضوع يستدعي مقاومة فكلنا سنقاوم”.