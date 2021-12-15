الثلاثاء 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متى موعد دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الأجنبية؟

15 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2021 8:58 صباحًا
البطاقة التمويلية

البطاقة التمويلية- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عن أن “الأول من آذار سيكون موعد بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك مع مفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط”.

وشدد في حديث إذاعي، على “ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعد أن أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي الـ 23 دولارا وبات جميع اللبنانيين فقراء”.

وقال: “لو الأمر يعود لي، لعمدت الى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، الا أن المشكلة تكمن في الأموال، إذ ولغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد الى الاتفاق النهائي بالنسبة للمال رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير الى رفع المنح للبنان أو إمكانية أخذ قروض ميسرة لدعم الشعب اللبناني”.

ورأى أن “التحليق المستمر لسعر صرف الدولار أمر غير مبرر”، معتبرا أن “تصرفات بعض المسؤولين الماليين في هذا الصدد غير مبررة أيضا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محمد ابو حيدر
    مدير عام وزارة الاقتصاد: بعض التجار عمدوا إلى تخبئة بعض السلع
    آموس هوكشتاين
    الخارجية الأميركية: المحادثات حول ترسيم الحدود مع لبنان أفضت الى نتائج مثمرة
    اطلاق نار
    إشكال أمني بين عائلتين ليلا في الليلكي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟