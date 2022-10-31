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متى يبدأ اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة؟

منذ 57 دقيقة
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

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أفادت الـ LBCI بأن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال “وليد فياض”، أبلغ منذ قليل مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداءً من الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة أنّه “عطفاً على المشاورات والاجتماعات التي أجريت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزارة المالية وحاكم مصرف لبنان، والتي أفضت الى إبلاغ الوزير فياض بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل معامل انتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وصولاً الى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات.

وأطلقت وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط ثلاث مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول اويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

وبحسب دفاتر الشروط، سيتم فض العروض في تشرين الثاني على أن يتمّ تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الاول 2022.

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