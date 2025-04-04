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متى يتسلّم السفير الأميركي الجديد في لبنان مهامة؟

4 - أبريل - 2025
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2025 12:43 مساءً
ميشال عيسى

ميشال عيسى

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تؤكد مصادر اميركية مطلعة لـ”المركزية” ان وصول السفير الاميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى (اميركي من اصل لبناني) الى بيروت لتسلم منصبه في السفارة في عوكر قد يتأخر في انتظار مثوله امام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس للاستماع اليه والموافقة على تعيينه. وتفيد ان عددا من المُعَيَنين في وزارة الخارجية الاميركية، بعضهم في مواقع مسؤولية في منطقة الشرق الاوسط لم يمثلوا حتى الان امام الكونغرس، اضافة الى عدد من السفراء من بينهم عيسى.

وتستبعد المصادر ان تنتهي الاجراءات في الكونغرس قبل مطلع شهر ايار المقبل، ما يعني ان السفيرة في بيروت ليزا جونسون ستبقى في مركز عملها في السفارة الى حين موافقة الكونغرس على تعيين عيسى سفيرا للولايات المتحدة في لبنان ووصوله اليه.

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