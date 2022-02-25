متى يصبح قانون إخضاع الصحافيين لأحكام قانون “الضمان” نافذاً؟

صدر عن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:

” نشر في الجريدة الرسمية مطلع العام الحالي، قانون “اخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي”، الذي بموجبه تمت إفادتهم من التقديمات الصحية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فرع ضمان المرض والأمومة.

وتم تحقيق هذه الغاية نتيجة سلسلة لقاءات واجتماعات قام بها المدير العام للصندوق محمد كركي مع وفود من نقابة المحررين والصحافيين، رفع خلالها المعنيون مطالبهم الى إدارة الصندوق، فكانت الاستجابة إيجابية وسريعة من المدير العام الذي لطالما سعى الى توسيع شمولية التغطية في الضمان، وقد تعهد أنه سوف يقوم بكل الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق هذا الهدف الاجتماعي المحق.

واستكمالا للخطوات القانونية والادارية المرعية، رفع كركي كتابين الى مجلس الإدارة حملا الرقمين 453 و454 بتاريخ 24 شباط 2022 تضمن الأول “مشروع النظام الخاص بإخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي – في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط. أما الثاني فقد تضمن مشروع المرسوم الذي يحدد الاشتراكات المتوجبة على الأشخاص المشمولين بهذا القانون”.

مع الإشارة الى أنه، وفقاً للقانون المذكور أعلاه، فإن الخضوع لهذا الفرع والبدء بتسديد الاشتراكات سيكون اعتبارا من 1/7/2022، أما الاستفادة من التقديمات الصحية فتكون اعتباراً من 1/10/2022.

وقد دعا كركي مجلس الإدارة الى الاطلاع عليهما والاسراع في انهائهما في أقرب فرصة ممكنة من أجل إحالتهما الى وزير العمل، ثم عرض ما يلزم على مقام مجلس الوزراء لإقرارهما”.