متى ينحسر المنخفض الجوي؟

يؤثر منخفض جوي على المنطقة ويتحول الطقس الى غير مستقر تدريجياً ظهر اليوم ويستمر لغاية يوم الجمعة مع عودة الامطار والثلوج على عتبة ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر نتيجة تدفق كتل هوائية رطبة وباردة من فوق شرق تركيا وتنحرف شرقاً نحو الحوض الشرقي. علماً أن هذا المنخفض اعتيادي من ناحية كمية الامطار والرياح لكنه يترافق مع برودة قوية نتيجة الكتل القطبية التي ما زالت تجتاح منطقتنا.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و١٢ درجة بقاعا بين -٣ و١٠ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و٨ درجات.

٢- الجو: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار وثلوج خفيفة على ١١٠٠ متر نهاراً ويتدنى تدريجيا ليلاً، يتخلل الجو انفراجات ليلاً لتعاود بعد منتصف الليل.

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٥٥ كم/س خاصة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: يستمر الطقس غير مستقر بارد مع تساقط امطار رعدية غزيرة خصوصاً صباحا فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠ متر صباحاً ثم على الـ ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر نهاراً، الحرارة باردة وتتراوح بين ٧ و١٢ درجة ساحلا وبين -١ و٦ بقاعاً وبين الصفر و٤ درجات على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الجمعة: يستمر الطقس غير مستقر وبارد جدا مع تساقط امطار رعدية فيما تتساقط الثلوج على الـ ٩٠٠ ~ ١٠٠٠ متر نهاراً لتنحسر الامطار بعد الظهر والمساء، الحرارة باردة وتتراوح بين ٧ و١٢ درجة ساحلا وبين -١ و٦ بقاعاً وبين الصفر و٤ درجات على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.