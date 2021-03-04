متى ينحسر المنخفض الجوي؟

يؤثر منخفض جوي ضعيف الفعالية على لبنان بطقس غير مستقر مع امطار رعدية احياناً وانخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال ويستمر تأثيره اليوم قبل عودة الاستقرار مساءً.

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٥ درجة، بقاعا بين ٣ و٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و٨ درجات

٢- الجو غائم جزئيا وممطر احيانا مع برق ورعد فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م ويتشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٣٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪؜؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: يميل الطقس الى الاستقرار فيما الاجواء غائمة جزئياً وتعود الحرارة الى الارتفاع وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٢ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٤ درجة.

السبت: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة تستمر بالارتفاع وتتراوح ساحلا بين ١٢ و٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٤ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٥ درجة.