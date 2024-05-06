متى ينحسر المنخفض الجوي في لبنان؟

يستمر الطقس غير المستقر والممطر أحيانا بالتأثير على لبنان اليوم ولغاية صباح الغد، على أن ينكفئ بعدها المنخفض الجوي عن المنطقة ويعود الاستقرار الجوي مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح حارة وفوق المعدلات يوم الجمعة حيث تتعدى درجات الحرارة عتبة الـ35 درجة ساحلاً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

– درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 14 و20 درجة ساحلا، بين 6 و19 درجة بقاعاً وبين 7 و13 درجة على الـ1000 متر

– الجوّ: غائم جزئياً وممطر مع برق ورعد

– الرياح: جنوبية غربية قوية على الجبال شمالاً وفي الداخل وسرعتها بين 40 و80 كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا: بين 60 و95 ٪؜

– الضغط الجوي السطحي: 1009 hpa

– الانقشاع: سيئ بفعل السحب المنخفضة والضباب جبلاً

– حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً مع احتمال بعض الأمطار المحلية صباحاً ثم يستقر الطقس تدريجياً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين 14 و21 درجة ساحلا، بين 6 و20 درجة بقاعاً وبين 7 و15 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين 20 و50 كم/س.

الأربعاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 13 و23 درجة ساحلا، بين 6 و22 درجة بقاعاً وبين 9 و17 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا أحياناً ضعيفة وسرعتها بين 20 و40 كم/س.