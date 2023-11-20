متى ينكفئ المنخفض الجوي؟

يستمر تأثير المنخفض الجوي البارد اليوم مع تساقط امطار وثلوج على الجبال انما تتراجع وبشكل كبير حدة هذا المنخفض على أن ينكفئ كلياً ليلاً ويعود الاستقرار لعدة ايام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

في التفاصيل…

الاثنين:

١- الحرارة: بين ١٤ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: ممطر احيانا مع انفراجات وتتساقط الثلوج على ١٧٠٠متر قبل الظهر

٣- الرياح: شمالية غربية نشطة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

الثلاثاء : يتحول الطقس الى مستقر مع انكفاء المنخفض الجوي فيما الجو يكون غائماً جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء : طقس مستقر فيما الجو يكون مشمساً ويتخلله سحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.