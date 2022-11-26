متى ينكفئ المنخفض الجوي؟

يستمر تأثير المنخفض الجوي قبل ظهر اليوم على لبنان مع تدني بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة وسيول وثلوج تحت عتبة الـ٢٠٠٠ متر. وينكفئ هذا المنخفض بعد الظهر مع عودة الاستقرار بشكل تدريجي.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و١٨ درجة، بقاعا بين ٥ و١٤، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٧ و١٢ درجة

٢- الجو: غائم وممطر بغزارة مع تشكل سيول وعواصف رعدية فيما الثلوج تتساقط على ١٨٠٠ متر الى ١٩٠٠متر وتنحسر الأمطار بعد الظهر

٣- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س خاصة شمالاً

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية تسوء محلياً

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس مستقر وغائم بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، ٣ و ١٧ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

الإثنين: الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا، ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.