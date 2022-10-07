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متى يُحدّد مصير إقفال المصارف؟

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2022 1:26 مساءً
مبنى جمعية المصارف

مبنى جمعية المصارف

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رغم تمسّكها بعدم العودة إلى الإضراب، أو الإقفال القسري، عادت جمعية مصارف لبنان وقرّرت إقفال فروع المصارف كافة في لبنان اعتباراً من اليوم “إلى أجلٍ غير مسمّى” بحسب مصدر مصرفي لـ”المركزية”، والاكتفاء بخدمة الصرّاف الآلي، وذلك بفعل الاعتداءات المتكرّرة التي تتعرّض لها مختلف فروع المصارف والخروقات اليوميّة التي لم تردعها التدابير الذاتية التي اتخذها كل مصرف على حدة، في ظل تغاضٍ لافت للدولة عن وضع حَدّ لهذه الفوضى التي أصبحت تشكّل ظاهرة لم يشهد لبنان مثلها في تاريخه…

وكشف المصدر المصرفي في السياق، عن اجتماعٍ ستعقده جمعية المصارف الأسبوع المقبل عقب العطلة الرسمية في مناسبة عيد المولد النبوي والتي تصادف يوم الإثنين 10 الجاري، على أن تبحث في خلاله ما إذا كانت ستَمضي في قرار الإقفال أم ستَعدُل عنه، وذلك في ضوء المستجدات والحيثيات التي ستتوفّر لها.

    المصدر :
  • المركزية

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