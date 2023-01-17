متى يُصبح حليب الأطفال "1 و2" متوفّرًا في الصيدليات؟

أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أن الوزارة “تعمل على تتبع الأدوية التي تدخل إلى لبنان واستطعنا إيصالها بنسبة تترواح من 80 الى 90% للمرضى”.

كما أشار وزير الصحة في حديث إذاعي، إلى أنّ “جميع الادوية التي تدخل الى لبنان من ضمن الفئات المدعومة يدخل في نظام التتبع وسنعمل على توسعة هذا النظام ليشمل كل الادوية ليتم ضبط التهريب والتخزين”، لافتًا الى أن “هناك 30 صيدلية في لبنان لديها نظام التتبع”، وأوضح أنّه “عبر هذا النظام استطعنا إيصال الدواء المطلوب للمرضى لا سيما أدوية السرطان”.

أبيض ذكر أنه “للدخول في نظام التتبع على مرضى السرطان والامراض المزمنة الحصول أولا على الهوية الصحية الموحدة سواء من المركز العلاجي أو من وزارة الصحة العامة والمراكز الخاصة بالوزارة”.

بينما كشف أن “حليب الاطفال “1 و 2” سيكون متوفرا في الصيدليات خلال الاسبوعين المقبلين”، وأعلن أنه “تم ضخ كميات من هذا الحليب بمبلغ يساوي 370 الف دولار كما تم إدخال كمية كبيرة من حليب الاطفال عبر مرفأ بيروت وهذه الكميات يجب ان تبدأ بالظهور في الاسواق خلال الاسبوع الحالي والمقبل”.

بينما قال: “على المواطنين مراجعة وزارة الصحة في حال وجود اختلاف في أسعار الادوية الموجودة على تطبيق “MEDLEB”الموجودة في الصيدليات”.