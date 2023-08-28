متّى: من المعيب قبول الإجابة على أسئلة لودريان

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى أنّ الاحتلال السوري أتى كقوة ردع عربية سابقًا، وبعد 6 أشهر رحلت كل قوات الردع وبقي السوري كاحتلال.

وقال متى في حديث عبر “لبنان الحر”، إنّ الاحتلال السوري استعمل قوات البلد و”خزّأ” البلد، فالإسرائيلي عدوّ منذ اللحظة الأولى وهو معروف، ولكن السوري قتل رفيق الحريري وبكل وقاحة يريد البقاء في البلد، لذلك هو أخطر عدو.

وأضاف: السيادة والحرية والاستقلال هي الحفاظ على هوية لبنان و”القوات” محطّ أنظار كبير لدى اللبنانيين، ولفت إلى أنه من المعيب أن نقبل الإجابة على أسئلة لو دريان، ففريق الممانعة يفيده طرحه للحوار لأن ذلك يؤخر انتخاب رئيس للجمهورية.