متّى: من يعرقل إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب هو من يريد تعطيل الانتخابات

منذ 3 ساعات
النائب نزيه متّى

اعتبر النائب نزيه متّى في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أنّ الجهة التي تسعى إلى تطيير الانتخابات هي من تحاول فتح نقاش حول قوانين جديدة قبل ستة أشهر من موعد الاستحقاق، رغم وجود قانون نافذ واقتراح تعديل جاهز لمناقشته في مجلس النواب.

واتّهم متّى من يمتنع عن إدراج الاقتراح على جدول الأعمال بأنه من يعطل الاستحقاق الانتخابي، مشدّداً على أنّ المعركة أكبر من انتخابات المغتربين، وهدفها ضمان أن يلعب الاغتراب اللبناني دوره.

وأضاف: “لا يعني تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم أنّنا خسرنا المعركة، فالمعركة هي من أجل إصلاح طريقة إدارة الجلسات وضمان تمثيل الجميع بنزاهة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

