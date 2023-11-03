متّى: نصر الله سيُحدّد "بعض الخطوط الحمر".. وكلامه سيتّسم بدقّة عالية

رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متّى أن “الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله يتعرّض لضغوط من جهات عدة، منها ما يجري على الجبهة جنوبًا ولانتقادات من قبل حماس لعدم انخراطه في الحرب”، معتبرًا أنّ ما سيقوله نصر الله عصرًا “سيتّسم بالدّقة العالية”.

متّى توقّع في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “أن يحدد نصر الله في خطابه بعض الخطوط الحمر، كما سيعلن الاستعداد للمواجهة”، مستبعدًا “الذهاب إلى حدّ إعلان الحرب”.

واعتبر “أن لا تبدّل في الموقف الدولي حتى الآن تجاه ما يجري في غزّة”، لافتًا إلى أنّ “الاهتمام الدولي منصبٌّ حتى الساعة على القضاء على حماس”.

في سياق منفصل، رفض متّى القول “إنّ القانون المعجل للتمديد لرتبة عماد الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية قد سقط”، مؤكدًا “التمسك بأهمية التمديد لقائد الجيش في ظل الظروف الراهنة”، قائلًا: “إذا لم يتمّ ذلك فعلينا البحث عن حلّ شامل”.