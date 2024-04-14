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مجتبى أماني: ستتغير سياسة إيران العقابية إذا حاول "الكيان المجرم وحلفائه الرد"

منذ 43 دقيقة
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كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني على منصة “أكس”: “إن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم على جريمة الكیان الصهيوني في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق أثبت أمورا عدة:

1- إيران عازمة على الدفاع عن نفسها.

2- رغم كل المساعدة والدعم من الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، أصابت الصواريخ الإيرانية هدفها الرئيسي من مسافة ۱۱۰۰ كيلومتر.

3- كان واضحاً أن إيران لم تكن تنوي القيام بهجوم شامل، واقتصرت فقط على العقاب، وقد نجحت فيه. وكان بإمكان إيران استهداف المزيد من الأماكن بنفس التكتيك.

4- لم تكن جبهة المقاومة سوى مراقب خلال هذه العملية.

وسيكون الخطأ الأكبر لهذا الكيان المجرم وحلفائه محاولة الرد على عملية اليوم، وفي هذه الحالة ستتغير سياسة إيران العقابية”.

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