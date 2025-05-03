مجدداً.. العدوان الإسرائيلي يتواصل على الجنوب!

شنّ الجيش الإسرائيلي غارة من مسيّرة استهدفت المنطقة بين مركبا وطلوسة في قضاء مرجعيون، كما ألقى قنبلة صوتية على المكان المستهدف نفسه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نفّذت مسيرّة إسرائيلية غارة جوية استهدفت سيارة من نوع “نيسان سوني” بصاروخ موجّه، في محيط المسجد القديم في بلدة خرطوم بقضاء صيدا.

وعلى الفور، تحركت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لتقديم المساعدة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما خلف ما لا يقل عن 73 قتيلاً و265 جريحا، وفق إحصاء بيانات رسمية.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و104 قتيلاً و16 ألفا و890 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.