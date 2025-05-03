السبت 5 ذو القعدة 1446 ﻫ - 3 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجدداً.. العدوان الإسرائيلي يتواصل على الجنوب!

منذ 18 ثانية
غارة إسرائيلية على الجنوب

غارة إسرائيلية على الجنوب

A A A
طباعة المقال

شنّ الجيش الإسرائيلي غارة من مسيّرة استهدفت المنطقة بين مركبا وطلوسة في قضاء مرجعيون، كما ألقى قنبلة صوتية على المكان المستهدف نفسه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نفّذت مسيرّة إسرائيلية غارة جوية استهدفت سيارة من نوع “نيسان سوني” بصاروخ موجّه، في محيط المسجد القديم في بلدة خرطوم بقضاء صيدا.

وعلى الفور، تحركت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لتقديم المساعدة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما خلف ما لا يقل عن 73 قتيلاً و265 جريحا، وفق إحصاء بيانات رسمية.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و104 قتيلاً و16 ألفا و890 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة الجنوبية
    في صيدا.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة
    وزير الصناعة جو عيسى الخوري
    وزير الصناعة يفتح باب العروض لمشروع مكننة شامل
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس تستشهد بجبران خليل جبران

    الأكثر قراءة

    التدخين
    التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
    الصحة النفسية- تعبيرية
    لعمر مديد بصحة... جربوا هذا المشروب صباحاً
    مروحية إسرائيلية - تعبيرية
    هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟