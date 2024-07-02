مجدداً.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان

جدّدت السفارة البريطانية، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان، بسبب الوضع الأمني القائم في الشرق الأوسط.

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وفي وقتٍ سابق، جددت أيضاً السفارة الأميركية دعوتها إلى مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان، ووصفت السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، في كلمة لها بمناسبة الذكرى الـ248 لعيد الاستقلال الأميركي، الوضع بـ”اللحظة الحاسمة” في المنطقة.

وقالت: “لقد استمر الصراع بما فيه الكفاية، ونحن، بدءاً من الرئيس بايدن إلى كل موظف في هذه السفارة، نركّز على منع مزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي يُنهي المعاناة على جانبي الحدود. نحن بحاجة إلى حل هذه الصراعات -سواء في غزة أو على الخط الأزرق- بسرعة ودبلوماسية. وكما قال آموس هوكشتاين في بيروت الأسيوع الماضي، فإن هذا أمر ملحّ وقابل للتحقيق على حد سواء”.

بدورها، جدّدت روسيا تحذير رعاياها من السفر إلى بيروت، نُقل عن السفير الروسي تأكيده أن بلاده لم تصدر بياناً جديداً بهذا الشأن، إنما لا يزال التحذير، الذي سبق أن صدر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ساري المفعول.

ويأتي ذلك، بعدما دعت كل من هولندا وألمانيا، مواطنيهما إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت، بسبب خطر التصعيد عند الحدود الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: “إن التوترات عند المنطقة الحدودية مع إسرائيل يمكن أن تشهد تصعيداً في أي لحظة”، متحدثة عن “خطر متزايد لوقوع هجمات إرهابية في لبنان قد تستهدف الغربيين أو الفنادق الكبيرة”.