مجددا.. إنهيار شبكة كهرباء لبنان

أصدرت مؤسسة “كهرباء لبنان” بياناً، اليوم جاء فيه:

“إلحاقاً ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 23/09/2021، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه وبالإضافة إلى المعامل المتوقفة قسريًا عن إنتاج الطاقة، فقد توقف منذ حينه قسريًا أيضًا معمل الذوق الحراري عن إنتاج الطاقة، نتيجة نفاذ خزينه من مادة الفيول أويل (Grade A)، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى ما دون //500// ميغاواط، واضطرار المؤسسة من جرائه إلى تشغيل معملي دير عمار والزهراني بالتتالي بطاقتهما القصوى لفترة وجيزة فقط لرفع الإنتاج قليلًا وتثبيت الشبكة قدر المستطاع، مما عجل في وتيرة استهلاكهما لمخزونهما من مادة الغاز أويل، لتعود من ثم وتخفضهما إلى نصف طاقتهما الإنتاجية لاطالة فترة تشيغلهما اكثر ما يمكن، وبالتالي، وسرعان ما انخفضت على أثره القدرة الإنتاجية الإجمالية يوم أمس إلى ما دون //500// ميغاواط، حتى تعرضت الشبكة إلى انقطاع عام حيث عملت المؤسسة على إعادة بنائها بما تبقى من امكانيات لديها، وانما فقد بات من شبه المستحيل المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة جدًا، مما ينذر بانهيارها الشامل في أي لحظة وعدم امكانية بنائها مجددًا، سيما جراء القدرة الإنتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى، حيث تجري قوى أمر الواقع داخلها مناورات كهربائية تنعكس سلبًا وتقوّض أي امكانيات تأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية بصورة عادلة على جميع المناطق اللبنانية”.