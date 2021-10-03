الجمعة 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجددا.. إنهيار شبكة كهرباء لبنان

3 - أكتوبر - 2021
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

A A A
طباعة المقال

أصدرت مؤسسة “كهرباء لبنان” بياناً، اليوم جاء فيه:

“إلحاقاً ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 23/09/2021، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه وبالإضافة إلى المعامل المتوقفة قسريًا عن إنتاج الطاقة، فقد توقف منذ حينه قسريًا أيضًا معمل الذوق الحراري عن إنتاج الطاقة، نتيجة نفاذ خزينه من مادة الفيول أويل (Grade A)، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى ما دون //500// ميغاواط، واضطرار المؤسسة من جرائه إلى تشغيل معملي دير عمار والزهراني بالتتالي بطاقتهما القصوى لفترة وجيزة فقط لرفع الإنتاج قليلًا وتثبيت الشبكة قدر المستطاع، مما عجل في وتيرة استهلاكهما لمخزونهما من مادة الغاز أويل، لتعود من ثم وتخفضهما إلى نصف طاقتهما الإنتاجية لاطالة فترة تشيغلهما اكثر ما يمكن، وبالتالي، وسرعان ما انخفضت على أثره القدرة الإنتاجية الإجمالية يوم أمس إلى ما دون //500// ميغاواط، حتى تعرضت الشبكة إلى انقطاع عام حيث عملت المؤسسة على إعادة بنائها بما تبقى من امكانيات لديها، وانما فقد بات من شبه المستحيل المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة جدًا، مما ينذر بانهيارها الشامل في أي لحظة وعدم امكانية بنائها مجددًا، سيما جراء القدرة الإنتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى، حيث تجري قوى أمر الواقع داخلها مناورات كهربائية تنعكس سلبًا وتقوّض أي امكانيات تأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية بصورة عادلة على جميع المناطق اللبنانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    مدينة صور على موعد مع العتمة الشاملة في هذا التاريخ!
    شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى
    تعليق لشيخ عقل الدروز على قضية توقيف المطران موسى الحاج!
    الخبز لبنان
    نداء من أصحاب أفران الجنوب: أنصفونا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم
    رئيس نقابة المخابز يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي