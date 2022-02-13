مجد حرب لصوت الناس: المعركة هي لكسر سياسة جبران باسيل في البترون.. ومقعده بخطر

رأى المرشح للانتخابات النيابية مجد حرب، ان القانون الانتخابي خيّط على قياس الوزير السابق جبران باسيل “ولكن حتّى في ظلّ هذا القانون مقعد الوزير باسيل بخطر”.

وردا على سؤال في برنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، حول ما اذا كانت المعركة هي لكسر جبران باسيل في البترون، قال: “المعركة هي لكسر سياسة جبران باسيل في البترون”.

ورأى انه “بغياب الدعم السني وفي ظلّ تغيّر الرأي العام في البترون نراهن على تغيّر الرأي العام البتروني بوجه الوزير باسيل “.

وفي سياق آخر، قال: “لدينا طروحات تشبه طروحات القوات وهناك اختلافات على بعض التفاصيل واليوم ليس وقت التفاصيل”، واعتبر ان “بعض المستقلين في المجلس النيابي اثبت فعالية اكبر من فعالية كتل كبرى في العمل التشريعي ككتلة القوات مثلا”.

وشدد على الرهان على “دعم مشروعنا لا اشخاصنا”.

واعتبر ان “قرار باسيل في الضاحية والبترون صوّتت للوزير باسيل على اساس انه صاحب قراره وتبيّن انه ليس صاحب قراره”.

وردا على سؤال، اجاب: “ان حصلت على المقعد النيابي سأكون في كتلة الكتائب ونحن متفقون على العناوين الاساسية”.

واعتبر ان “حكومات الوحدة الوطنية اساس خراب هذا البلد “.

وردا على سؤال، رأى ان “حاكم مصرف لبنان شريك في نهب اموال المودعين”.

وفي موضع انفجار المرفأ، قال: “لمرة في تاريخ هذه البلاد كان يجب الاستماع الى رئيس الجمهورية في ملف انفجار مرفأ بيروت وهو كما جدد لرياض سلامة من خارج جدول الاعمال كان عليه ان يطرح ملف النيترات من خارج الجدول”.







