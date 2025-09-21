مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!

أغار الجيش الإسرائيلي عصر اليوم على مدينة بنت جبيل واستهدف سيارة ودراجة ما أدى إلى سقوط 5 ضحايا بينهم 3 أطفال.

واستهدفت المسيرة الإسرائيلية دراجة نارية وسيارة من نوع مرسيدس “عند حي المسلخ في بنت جبيل”.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة الجيش الإسرائيلي بمسيرة على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط خمسة ضحايا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ورغم التوصل، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 273 شخصا وإصابة 622 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.