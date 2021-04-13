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مجلس إدارة ونقيب جديدان للقطاع الخليوي في لبنان

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 7:06 مساءً
نقابة موظفي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي

نقابة موظفي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي

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انتخب مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان مارك عون نقيبا (من شركة ألفا)، مروان حرب (تاتش) نائبا له، وكلا من نبيل يوسف امين للسر وطانيوس الخوري امينا للصندوق. وتوزعت بقية المناصب وفق الآتي:

نائب امين السر : فؤاد محسن

نائب امين الصندوق: اندريه شربين، جهاد شعيب، رياض دهيني، ايلي ناصيف، سامر بو عمار ، ايلي ابو عسلي وغانم مطر، أعضاء.

وشكر مجلس النقابة الأعضاء السابقين على جهودهم في خدمة النقابة وحماية حقوق الموظفين، وتمنى التوفيق لما في من مصلحة للموظفين والقطاع.

وعاهد الموظفين الوقوف معا للوصول الى المبتغى.

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