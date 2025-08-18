مجلس الأمن الدولي يبدأ بحث مصير قوة حفظ السلام في لبنان

بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مباحثات، اليوم الاثنين، بشأن قرار صاغته فرنسا لتمديد مهمة حفظ السلام في لبنان والإشارة إلى اعتزامه العمل على سحب هذه القوة التابعة للأمم المتحدة في نهاية المطاف.

وتسيّر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تأسست عام 1978، دوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض العملية سنويا وينتهي أجل تفويضها الحالي في 31 أغسطس آب.

وينص مشروع القرار الفرنسي، الذي اطلعت عليه رويترز، على أن يشير المجلس إلى “عزمه العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي توفر الأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر الحكومة اللبنانية بالكامل على جميع الأراضي اللبنانية… وأن تتفق الأطراف على ترتيب سياسي شامل”.