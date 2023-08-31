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مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان

منذ 39 دقيقة
قوات اليونيفيل

قوات اليونيفيل

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صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الخميس 31-8-2023) لصالح تمديد مهمة حفظ السلام “اليونيفيل” المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.

ووفقاً لمعلومات أوردتها الـ “lbci”،  فقد أعادت التعديلات التأكيد على حرية تنقل القوات الدولية وفقا لاتفاقية الصوفا، لكنها أضافت السماح للقوات الدولية بالقيام بدوريات غير معلنة كما انها شطبت عبارة أطراف بلدة الماري، مشروع المسودة في نصه غير النهائي سيطرح على التصويت اما مباشرة واما عبر طلب تعديلات شفهية وتقول المعلومات أن الامارات قد تطرحه في بداية الجلسة، بحسب معلومات للـLBCI.

    المصدر :
  • رويترز

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