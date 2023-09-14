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مجلس الأمن الفرعي في البقاع يُبقي اجتماعاته "مفتوحة"

منذ 14 دقيقة
مجلس الأمن الفرعي في البقاع

مجلس الأمن الفرعي في البقاع

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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، في مكتبه، في سرايا زحلة، حيث أشاد بـ “التنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد”.

وشدد أبو جودة على “ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وأشار بيان إلى أنّ “الاجتماع بحث في موضوع النزوح السوري وتداعياته على المجتمع اللبناني المضيف في محافظة البقاع، وتم التوافق على اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية والأمنية كافة في ما خص مخيمات النازحين السوريين والمؤسسات والمحال المستثمرة بصورة مخالفة للقانون، استنادًا إلى قرار جانب مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2023/9/11”.

وفي الختام، قرر المجتمعون “إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة بهدف التنسيق والتعاون في حال حدوث أي طارئ”.

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